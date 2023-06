La ricetta regionale più cercata online? La pastiera

Da quali regioni provengono i piatti più cercati online? A svelarlo HelloFresh.it, servizio di box ricette a domicilio, con un'analisi effettuata su base Google. Vincono i piatti campani, siciliani e laziali, con rispettivamente 235.240, 183.770, 108.540 ricerche. In particolare, la ricetta della tradizione più cercata è la pastiera.

La ricetta della tradizione più desiderata online è la pastiera

Il Sud, dunque, si dimostra l'area geografica più gettonata quando si parla di ricette regionali, vantando il 64,23% delle ricerche totali. Complessivamente ammontano a 1.046.370 le domande per le ricette regionali.

La pastiera è cercata in qualsiasi periodo dell'anno e vanta un totale 67.430 query mensili. Per quanto riguarda primi e secondi, invece, le ricette più cercate appartengono alla cucina laziale: sono gli gnocchi alla romana con 27.280 ricerche e i saltimbocca che registra un volume di ricerche mensili pari a 10.550. La pizza, googlata in tutte le sue varianti regionali, registra 17.330 ricerche mensili, "rientrando a pieno titolo tra i piatti italiani più cercati".

