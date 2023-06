Il sushi? Oltre la metà degli italiani lo compra al supermercato

Voglia di sushi? Gli italiani la esaudiscono al ristorante, per risparmiare! D'altronde il sushi si è ormai affermato come una scelta gastronomica di tendenza anche nel Bel Paese. Ristoranti, delivery e non solo. Però, come dicevamo, oltre la metà degli italiani (65%) lo compra direttamente al supermercato e quasi 1 su 4 (21%) sceglie il fai-da-te e lo prepara con le proprie mani. A rivelarlo è Everli, il marketplace della spesa online che, in occasione del Sushi Day che si celebra il 18 giugno, ha analizzato gli ordini effettuati sul sito e via app nel corso dell'ultimo anno. A casa o in ufficio, il sushi del supermercato piace perché fa risparmiare tempo (60%) e denaro (36%).

Sushi, il 65% degli italiani lo compra al supermercato

Entrato di diritto nei menu della Penisola, viene mangiato dal 44% di italiani almeno due o tre volte al mese. I roll e i maki si fanno largo nel carrello della spesa considerati un "salva pasto" goloso. C'è chi poi presta attenzione alla variabile "prezzo" e acquista il sushi al supermercato in quanto più conveniente che uscire a cena e ordinarlo tramite delivery (36%) o chi, delle volte, di mangiare al ristorante non ne vuole proprio sapere e preferisce una serata casalinga, fatta di sushi, TV e divano (34%). Si scopre poi che i nigiri di salmone battono i California roll nel carrello della spesa, fermandosi al terzo e quarto gradino della classifica delle tipologie di sushi più acquistate al supermercato. Grande apprezzamento, inoltre, per le sushi box in seconda e sesta posizione.

Anche in questo caso gli italiani sembrano preferire le polpettine di riso con pesce crudo rispetto ai classici rotolini giapponesi: infatti, la sushi box con nigiri misti (2°) batte quella con maki e sashimi (6°). Più si scende di graduatoria, più sale la creatività e nella seconda parte della classifica di Everli compaiono tipologie di roll più ricche di ingredienti, come quelle con chips croccanti di verdure (7° e (8°) o formaggio spalmabile (9°), che si fanno spazio nel carrello, e nel cuore, degli Italiani.

