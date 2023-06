Prugne della California, grande successo al RiminiWellness 2023

Il California Prune Board (Cpb), che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, prosegue con il proprio impegno promozionale in Italia e presenta il bilancio positivo della sponsorizzazione del Palco Active a RiminiWellness 2023.

Tra l’1 e il 4 giugno, il gusto e i benefici delle Prugne della California, un prezioso alleato per tutti gli sportivi con qualità nutrizionali distintive e un sapore unico, sono stati protagonisti presso Rimini Fiera, dove 1600 appassionati di fitness, benessere e nutrizione sana hanno potuto seguire ben 53 lezioni, tra le quali 8 sessioni di allenamento ideate dal California Prune Board in collaborazione con la fitness influencer Veronica Contratti (@veryaholic) e il personal trainer Mattia Coppini (@mattiacoppini21) per scoprire i segreti e i benefici nutrizionali delle Prugne della California. Veronica Contratti e Mattia Coppini hanno tenuto due sessioni di allenamento al giorno divertenti e coinvolgenti, con esercizi mirati a diverse parti del corpo, in particolare gambe, glutei e addominali intervallati da workout ad alta intensità (HIIT).

A seguire le sessioni di allenamento, per riprendere energia dopo il workout, i fitness lover hanno potuto degustare la qualità premium delle Prugne della California grazie al sampling di oltre 9.000 campioni di prodotto abbinati a 10.000 flyer informativi e 3.000 gadget brandizzati che hanno aiutato i visitatori dell’evento e i partecipanti alle lezioni del Palco Active Prugne della California ad approfondire la conoscenza dei i numerosi benefici nutrizionali e il loro ruolo attivo nell’implementare la performance sportiva.

«Il Cpb è entusiasta degli ottimi risultati conseguiti per la promozione delle Prugne della California in Italia con la sponsorizzazione del Palco Active, nel contesto di RiminiWellness 2023. L’evento riminese dedicato a sport e nutrizione si è, infatti, confermato come l’occasione perfetta per far conoscere le qualità distintive delle Prugne della California a tutti gli appassionati di sport e nutrizione sana,» afferma Esther Ritson-Elliott, Director of International Marketing and Communications del California Prune Board.

«Le Prugne della California sono una risorsa preziosa per gli sportivi: prive di grassi e con un effetto saziante, sono naturalmente ricche di vitamine e minerali e fonte di vitamina K e manganese, che contribuiscono al mantenimento di ossa normali. Hanno, inoltre, un indice glicemico controllato grazie alla presenza di fibre e alla composizione dei loro glucidi, forniscono un’energia facilmente disponibile e di graduale assimilazione, ideale per i workout ed esercizi fisici che prevedono uno sforzo prolungato, proprio come quelli sperimentati dai numerosi partecipanti alle sessioni di allenamento offerte presso il Palco Active Prugne della California a RiminiWellness 2023», conclude Esther Ritson-Elliott.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it

