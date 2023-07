Pescatori in protesta: «L'Unione Europea uccide la pesca italiana»

Centinaia di pescatori si sono radunati oggi nel porto di San Benedetto del Tronto, uno dei principali scali pescherecci italiani, per manifestare contro le recenti politiche dell’Unione Europea che propongono il divieto della pesca a strascico e la riduzione delle aree di pesca. I pescatori temono che tali decisioni favoriscano le importazioni dall’estero, mettendo a rischio la salute dei consumatori, come evidenziato dalla “black list” elaborata da Coldiretti Impresapesca, sulla base delle segnalazioni di allarmi alimentari verificatesi nell’ultimo anno.

Protesta dei pescatori italiani contro l’Unione Europea

Sul molo, mentre le imbarcazioni riecheggiavano con le sirene, i cuochi-pescatori si sono dedicati a preparare i piatti di pesce tipici delle diverse regioni italiane, come il brodetto e la frittura di paranza, che potrebbero scomparire dalle tavole a causa delle normative europee.

L’attesa è per l’arrivo del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che presenteranno il report “Pesce italiano addio, i rischi delle importazioni” elaborato da Coldiretti Impresapesca. Tale rapporto si basa sull’analisi del sistema di allerta Rapido (Rassf), che mette in evidenza i potenziali pericoli per la salute legati al consumo di pesce.

Sulle barche dei pescatori sono stati issati striscioni e cartelli di protesta, recanti slogan come “L’Europa uccide la pesca italiana”, “Meno pesca, più importazioni”, “Pesce sintetico? No grazie”, e “Senza pesce, addio dieta mediterranea”.

© Riproduzione riservata