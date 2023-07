Ue, 60 milioni agli agricoltori italiani per i danni causati da siccità e alluvioni

In una mossa volta a sostenere gli agricoltori europei in momenti di difficoltà, gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato l'assegnazione di 330 milioni di euro dalla riserva di crisi della Politica Agricola Comune (Pac). QUesti fondi straordinari saranno destinati a 22 Paesi, con l'Italia che riceverà oltre 60 milioni di euro per affrontare i danni causati da siccità e alluvioni.

60 milioni di euro dall'Ue per gli agricoltori italiani

L'annuncio del provvedimento è stato fatto a giugno, rivelando la volontà dell'Ue di fornire un sostegno significativo al settore agricolo durante periodi di crisi. La somma stanziata potrà inoltre triplicare grazie all'aggiunta di risorse nazionali. L'Italia, in particolare, riceverà, come detto poc'anzi, oltre 60 milioni di euro per far fronte ai danni provocati da siccità e alluvioni che hanno colpito il settore agricolo. QUesti fondi contribuiranno a mitigare le perdite subite dagli agricoltori italiani e a garantire la continuità delle attività agricole nel paese.

Oltre all'Italia, altri Paesi europei riceveranno aiuti separati per affrontare specifiche sfide del settore agricolo. Gli agricoltori bulgari, ungheresi, polacchi, rumeni e slovacchi otterranno un totale di 100 milioni di euro per far fronte agli squilibri del mercato causati dalle importazioni di cereali e altre derrate dall'Ucraina.

