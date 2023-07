Attacco della Russia al terminal di grano a Odessa: bruciate tonnellate di cereali

Il governatore di Odessa (Ucraina), Oleg Kiper, ha riferito che l'esercito russo ha lanciato oggi il quarto attacco con missili al terminal di grano della regione, causando danni a infrastrutture critiche di stoccaggio di alimenti. L'attacco ha lasciato due persone ferite e ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare della regione, in mezzo all'invasione russa in corso dell'Ucraina.

Attacco russo al terminal di grano ucraino di Odessa

Il terminal di grano di Odessa gioca un ruolo cruciale nello stoccaggio ed esportazione di prodotti agricoli, contribuendo significativamente all'economia e alla catena di approvvigionamento alimentare dell'Ucraina. Gli attacchi ripetuti a questa infrastruttura vitale hanno sollevato l'allarme sul potenziale impatto sulla sicurezza alimentare non solo per l'Ucraina, ma anche per l'intera regione europea.

© Riproduzione riservata