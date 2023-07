Per chi va in vacanza a Riccione una piadina in regalo come ricordo

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, anche quest'estate Riccione Piadina, da più di 25 anni il brand leader in Italia nella produzione di piadina romagnola, offrirà degustazioni e regalerà confezioni di “Meraviglie di Piadina” come souvenir per salutare i vacanzieri e soprattutto invitarli a tornare a Riccione e in Romagna. Magari anche per visitare Piadina Experience, il primo museo multimediale interamente dedicato alla fragrante piadina romagnola, inaugurato lo scorso anno a San Giovanni in Marignano.

Ogni domenica di luglio, dalle 16, i ragazzi e le ragazze di Riccione Piadina saranno al casello per distribuire deliziose piadine alle automobili in fila per immettersi in A14.

Domenica scorsa, in occasione della prima giornata all'insegna dello slogan “Riccione Piadina: ciao!”, sono state donate oltre 10mila confezioni e offerti altrettanti assaggi di piadina e cioccolato. Lo scorso anno erano state distribuite complessivamente 55mila confezioni di piadina souvenir, accompagnate da 70mila degustazioni.

«Non vediamo l’ora di superare i nostri stessi record e di diffondere ancora più gioia attraverso il nostro gustoso saluto - afferma Roberto Bugli, titolare di Riccione Piadina e ideatore del museo Piadina Experience - Lo slogan di quest’anno è come un sorriso: ciao, un gesto radicato nella cultura e nell’ospitalità romagnola. La nostra terra, con la sua tradizione calorosa e accogliente, ha il dono unico di creare connessioni autentiche attraverso il semplice atto di salutarsi. Portiamo il saluto di tutti gli operatori turistici, dagli albergatori ai ristoratori, ai bagnini, ai parchi... Tutti insieme siamo il sorriso di Riccione e il simbolo di un'accoglienza speciale, unica al mondo. Il nostro è un sincero arrivederci in Romagna».





