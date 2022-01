Caro bollette: il Governo prepara un decreto per fine mese

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, durante il periodo natalizio, secondo l'ANSA avrebbe consegnato al premier, Mario Draghi, un documento preliminare con un pacchetto di dieci misure (anche strutturali) per contenere il caro-bollette.

Questo documento servirebbe ora da base per un provvedimento in materia (probabilmente un decreto legge) che il governo intende emanare entro la fine di gennaio. Secondo La Lega questa è da tempo una priorità, e il Pd, per parte sua sostiene che sull'aumento del costo dell'energia serve un impegno rapido del Governo, con provvedimenti che rafforzino le misure già messe in campo nei mesi scorsi e con l'ultima legge di bilancio.

