Caro carburanti, l'allarme di Coldiretti: aumento contagerà l'intera economia

Il caro carburanti avrà effetti negativi sull'intera economia, aumentando i costi per le imprese e di conseguenza il carrello della spesa delle famiglie italiane. È l'allarme lanciato da Coldiretti.

Boom dei carburanti: effetti negativi sull'intera economia

In Italia l'85% delle merci viaggia su gomma. È quindi normale che l'aumento dei prezzi di gasolio e benzina sia destinato a "contagiare" l'intera economia del Paese e nello specifico anche l'intero comparto agroalimentare, dove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura secondo una analisi della Coldiretti, che ha lanciato l'allarme.

La speranza che il Pnrr cambia le cose

In Italia il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari a 1,12 €/km, più alto di nazioni come la Francia (1.08 €/km) e la Germania (1.04 €/ km), ma addirittura doppio se si considerano le realtà dell’Europa dell’Est: in Lettonia il costo dell’autotrasporto è di 0,60 €/km, in Romania 0.64 €/km; in Lituania 0,65 €/km, in Polonia 0.70 €/km. I dati, forniti sempre da Coldiretti, sottolineano le problematiche legate alle infrastrutture per il trasporto su gomma.

«In tale ottica il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato con il Recovery Fund può essere determinante per agire sui ritardi strutturali dell’Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese e anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo», hanno sottolineato da Coldiretti.

