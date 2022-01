Frausin, Federdistribuzione: «Disagi e aumento dei costi per i controlli del Green pass all'entrata»

Dall'1 febbraio per accedere in molte attività considerate non essenziali sarà obbligatorio esibire il Super Green pass. Questo richiederà verifiche puntuali all'ingresso con aumento dei costi e inevitabili disagi per i commercianti. Il presidente di Federdistribuzione Alberto Frausin ha quindi lanciato un appello al Governo, per chiedere che venga concesso di effettuare anche soltanto controlli a campione.

L'appello di Federdistribuzione

«Le aziende che vendono prodotti non rientranti nel novero delle merci essenziali e che sono tenute al controllo del Green Pass all’ingresso, cominciano a fare i conti con le difficoltà organizzative, che rischiano di comportare un aumento di costi che graveranno ulteriormente sui loro bilanci - ha sottolineato Frausin - Questa situazione rischia di creare gravi disagi nell’accesso agli esercizi commerciali, come la formazione di code o assembramenti. Chiediamo quindi al Governo che per tutte le attività commerciali per le quali scatterà l’obbligo del controllo si possa adottare una modalità di verifica a campione delle certificazioni, come già avviene per il trasporto locale e nei luoghi di lavoro. Ricordiamo inoltre che nei punti vendita è necessario indossare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa: ciò ha consentito di salvaguardarne la sicurezza, proteggendo i consumatori nelle varie fasi della pandemia».

