Dopo luce e gas, anche il prezzo della benzina aumenta

Anche i carburanti alla pompa salgono oltre a luce e gas. Il 2022 inizia al rialzo con una tendenza determinata dal fatto che dal primo gennaio è aumentato il costo di miscelazione dei biocarburanti: per Eni l'aumento è stato di 5 millesimi al litro. Complessivamente, il costo dell'obbligo di miscelazione di prodotti bio nei carburanti fossili è arrivato a 5,5 centesimi al litro per il Cane a sei zampe.

Aumenta il costo della benzina

Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,727 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,733, pompe bianche 1,712), diesel a 1,593 euro/litro (+2, compagnie 1,599, pompe bianche 1,581). Benzina servito a 1,862 euro/litro (+4, compagnie 1,909, pompe bianche 1,769), diesel a 1,733 euro/litro (+3, compagnie 1,783, pompe bianche 1,638). Gpl servito a 0,822 euro/litro (+1, compagnie 0,829, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,788 euro/kg (+10, compagnie 1,828, pompe bianche 1,757), Gnl 2,114 euro/kg (+18, compagnie 2,113 euro/kg, pompe bianche 2,114 euro/kg).

Questi invece i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,816 euro/litro (servito 2,037), gasolio self service 1,695 euro/litro (servito 1,938), Gpl 0,922 euro/litro, metano 1,960 euro/kg, Gnl 2,079 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì 31 dicembre: benzina a 503 euro per mille litri (-8, valori arrotondati), diesel a 502 euro per mille litri (-9, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.231,02 euro per mille litri, diesel a 1.119,69 euro per mille litri.

