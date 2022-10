Pnrr, 17 milioni per la sicurezza alimentare

Rafforzare l’eccellenza scientifica italiana nella sicurezza alimentare attraverso lo sviluppo di piattaforme e servizi per la qualità, l’autenticità e la rintracciabilità di materie prime e prodotti. È l’obiettivo del progetto Metrofood-It finanziato con 17,8 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e coordinato da Enea. (Italpress)

Metrofood-It agirà da interfaccia tra ricerca e innovazione, attori industriali e consumatori, definendo e testando processi e scenari per lo sviluppo di sistemi agroalimentari sostenibili e innovativi, mentre l’applicazione di un approccio “multi-actor” e la realizzazione di Living Labs promuoveranno un coinvolgimento diretto e motivato tra i vari stakeholder su obiettivi, attività, risultati e impatti.

Enea metterà a disposizione 11 tra infrastrutture e laboratori dislocati in cinque centri ricerche, sei unità operative oltre a un mix di tecnologie ICT, quali app, software e modelli per fornire servizi e sviluppare una piattaforma open data utile a ricercatori, agenzie di ispezione e controllo, policy maker, aziende e cittadini per incrementare qualità, sicurezza, tracciabilità ma anche “food transparency” ed economia circolare.

