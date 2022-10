Scende il prezzo del gas, effetti positivi sulle bollette

Il prezzo del gas è in caduta libera dopo le mosse dell'Ue sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni hanno subito un calo del 9,5% a 115 euro al megawattora. «I prezzi del gas stanno crollando, siamo tornati ai livelli di giugno perciò a 4 mesi fa. Stamattina ha aperto a 120 euro, il massimo è stato a 353; oggi è quindi ad un terzo di quello che è stato a fine agosto di quando c'era il panico». Lo ha sottolineato Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, a 24 Mattino su Radio 24, evidenziando gli effetti sulle bollette.

Gas, ad Amsterdam prezzo in netto calo



«Segnali positivi», ha detto, saranno «in arrivo prossimamente. Sull'elettricità gli effetti si vedranno dal primo gennaio e possiamo sbilanciarci parecchio nel senso che con estrema probabilità, altissima probabilità, non ci saranno più aumenti e probabilmente ci sarà un calo dell'ordine del 15/20%. Sul gas dobbiamo digerire ancora ottobre, con i prezzi di settembre e ottobre; perciò, dal primo novembre sapremo quanto sarà la media, però dopo, a novembre, rispetto a ottobre ci sarà un calo. Sono notizie positive». Sul prezzo del gas, Tabarelli ha quindi sottolineato che, nonostante i recenti ribassi, siamo comunque «5 volte sopra le medie di lungo termine, Sopra i livelli di maggio e sopra livelli di inizio guerra», quando il prezzo viaggiava sugli 80 euro.



"Dobbiamo abbassare i prezzi dell'energia e affronteremo tutti i punti: la diminuzione della domanda di gas, la limitazione dei prezzi grazie alle importazioni da Paesi come la Norvegia e gli Stati Uniti, la piattaforma dei prezzi congiunti e infine un tetto del prezzo del gas per la produzione dell'elettricità". Lo ha detto Laurence Boone, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'Europa e degli Affari esteri della Francia, arrivando al Consiglio Affari Generali in Lussemburgo.

