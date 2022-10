Carlo Bonomi (Confindustria): “è necessario un Governo nei tempi più rapidi possibili”

Non mi esprimo sul risultato elettorale. A votare sono gli italiani e non le imprese. Noi non tifiamo nè per uno e nè per l'altro. Proponiamo le misure e giudichiamo cosa viene fatto. A dichiararlo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria ad Ansa.

Carlo Bonomi

«Ci auguriamo la formazione di un Governo nei tempi più rapidi possibile. Ci auguriamo un Governo con ministri autorevoli, competenti e inappuntabili». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea degli industriali di Varese.

