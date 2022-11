Lollobrigida: “La difesa del marchio Italia è una delle nostre sfide”

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida è intervenuto in un'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, tornando sul tema della tutela del made in Italy. «La tutela del marchio Italia è una delle prime sfide - ha detto - Siamo una Nazione che deve puntare sulla qualità e la distintività che rendono così particolari le nostre produzioni agroalimentari al punto da diventare unici sul mercato globale. La difesa del marchio Italia è una delle trincee sulle quali dobbiamo spenderci al meglio. L'impegno del Governo è dare centralità a questo settore importante non solo per l'economia ma anche per la cultura».

Francesco Lollobrigida

