Bar e partite Iva, Flat tax fino a 90mila euro di fatturato

Per i bar e i pubblici esercizi di piccole dimensioni ci potrebbero essere delle novità. Perché se la Flat tax per gli autonomi fino a 100mila euro di reddito al momento non si può fare per mancanza di fondi, il Governo Meloni ha in serbo un piano B: abbassare il tetto a «85-90 mila euro». La conferma arriva anche dal sottosegretario all’Economia Federico Freni a Radio 24: «Dipenderà anche da alcune variabili macroeconomiche un po’ meno dipendenti da noi - ha però subito specificato Freni - Certamente in legge di Bilancio troveremo il passaggio da 65mila ad almeno 85 mila».

Novità anche per i bar con la Flat tax fino a 90mila euro

Cosa succederebbe per bar e autonomi?

Se ciò avverrà, bar, piccoli esercizi e autonomi si vedranno tassati al 15% tutti i loro redditi fino al tetto di 85 oppure 90 mila euro.

Per i dipendenti Flat tax incrementale

Diverso il caso, invece, per i dipendenti, per i quali il governo vorrebbe varare la Flat tax incrementale, ovvero una tassa piatta al 15% solo su quanto guadagnato in più rispetto all’anno precedente o rispetto alla media di quanto guadagnato nei tre anni precedenti. Ma qui ci sarebbe un nodo cruciale ossia cosa succederebbe all’Irpef di chi supera il limite dei ricavi? La Lega aveva proposto una tassazione con aliquota del 20% per chi sfora gli attuali 65mila euro e rimane comunque al di sotto dei 100mila. Ma, come fa notare il Corriere della Sera, anche così i costi aumenterebbero notevolmente.

