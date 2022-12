Turismo, iva dal 10 al 5%: la proposta del viceministro Leo

Il disegno di legge delega che il governo presenterà il prossimo febbraio potrebbe contenere delle novità importanti per il settore turistico-alberghiero: in particolare, per quanto riguarda la principale imposta indiretta, si potrebbero spostare alcuni beni e servizi dall’aliquota iva del 10% a quella del 5% nel settore turistico alberghiero, «visto che il nostro è un Paese a vocazione turistica», ha spiegato il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

Maurizio Leo

© Riproduzione riservata