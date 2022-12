Bollette, Giorgetti: «In primavera chi consuma di più paga un prezzo più elevato»

Dal Governo potrebbero arrivare novità per le bollette: «Stiamo studiando un meccanismo in cui il calcolo della bolletta dovrebbe in un qualche modo incentivare il risparmio - ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato alla Festa dei 10 anni di Fratelli d’Italia - Cioè dare una fascia protetta di consumo del 70-80% degli anni precedenti tutelato allo stesso prezzo, poi se qualcuno consuma di più paga un prezzo più elevato. È un meccanismo molto complicato che potrebbe esordire la prossima primavera».

Giancarlo Giorgetti



«Sicuramente - ha aggiunto il Ministro - proprio in queste ore il governo proporrà una norma che ci permette di avere tutte le informazioni che in questo momento sono diffuse in vari organismi e autorità».



«Tutte le informazioni devono essere rese disponibili al governo e al ministero competente, il Mite, e quello dell'Economia. Se faccio una politica per sterilizzare gli impatti sulle famiglie e le imprese - ha spiegato Giorgetti - devo avere tutte le informazioni su come si forma il prezzo e come evolve giorno per giorno».

© Riproduzione riservata