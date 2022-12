Lollobrigida: “Più personale al ministero per contrastare l'italian sounding”

Più personale per il ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare (Masaf). Ad annunciarlo è il ministro Francesco Lollobrigida. «Contrasteremo l'italian sounding e le sofisticazioni - ha spiegato Lollobrigida - dotando il ministero di personale sia per quanto riguarda l'arma dei Carabinieri a tutela dell'agroalimentare sia per l'Ispettorato Icqrf. Lavoreremo per le filiere più deboli e ovviamente nell'ambito del Pnrr cercheremo di valorizzare quelle misure che hanno avuto grande domanda e di modificare quelle che sono irrealizzabili, come quella delle macchine agricole che imponeva acquisto di trattori elettrici o a biometano che, essendo in produzione limitatissima, rendono la misura inefficace».

Francesco Lollobrigida

