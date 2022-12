Il prezzo del gas nel future con consegna a gennaio è sceso sotto i 100 euro al Megawattora in avvio di seduta con un calo superiore al 6%, per poi ondeggiare attorno a questa quota psicologica. Il metano sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, non scendeva sotto questa soglia da metà giugno.

Gas sotto i 100 euro ad Amsterdam

