Personale senza mascherina e clienti senza pass: raffica di multe nei ristoranti a Roma

Clienti senza Green pass e personale senza mascherina; raffica di provvedimenti da parte degli agenti della Polizia Locale a Roma nei ristoranti, anche nel centro storico. In questi giorni gli agenti di pubblica sicurezza hanno fatto seguito all’ordinanza per il rispetto delle normative antiCovid, concentrandosi su alcune zone della Capitale.

La città di Roma

In particolare al Pantheon in piazza della Rotonda, dove hanno sanzionato il titolare di un ristorante perché non aveva controllato a due clienti il lasciapassare verde. Controlli anche in via Portuense, dove in questo caso gli agenti hanno identificato otto clienti seduti attorno a un tavolo senza certificazione verde. Sono stati quindi tutti multati, compreso il proprietario del locale, per non aver richiesto di mostrare la carta verde. In via Francesco Negri, in zona Ostiense, alcuni camerieri non indossavano la mascherina di protezione e quindi sono scattate chiusure a tempo.

