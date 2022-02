Reddito di cittadinanza: per il 70% dei percettori non si trasforma in lavoro

Il Reddito di cittadinanza ha funzionato come misura di contrasto alla povertà ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda il mondo del lavoro. È quanto afferma un paper dell'Inps, l'Istituto nazionale di previdenzia sociale, che ha preso in analisi i risultati ottenuto dai percettori che hanno ottenuto l'accesso alla misura tra l'aprile e il giugno 2019.

Solo il 30% due anni dopo, nell'ultimo trimestre del 2021, aveva trovato lavoro. Il restante 70% era ancora percettore del Reddito. Un dato che, è bene dirlo, è sicuramente condizionato dalla pandemia, che ha fortemente condizionato il mercato del lavoro e reso quindi più difficile trovare un impiego.

