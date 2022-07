A maggio crescono le vendite dei beni alimentari

A maggio 2022, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono in crescita, sia in valore sia in volume, sia per i beni alimentari sia per i non alimentari. Nel dettaglio crescono rispettivamente +1,4% in valore e +0,6% in volume.

Invece, rispetto allo stesso mese dello scorso anno si registra un aumento per le vendite dei beni non alimentari mentre per gli alimentari la variazione positiva riguarda solo il valore; il volume, infatti, è in calo per il quinto mese consecutivo.

Tutte le forme distributive registrano una crescita tendenziale, più accentuata per il commercio on-line.

Infine, se si considera il trimestre marzo-maggio 2022 le vendite al dettaglio crescono dei beni alimentari aumentano in valore (+0,5%) e diminuiscono in volume (-1,6%).

