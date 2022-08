Problemi all’aria condizionata: malore per i passeggeri a Orio al Serio

Mal d’aereo… per il caldo. Malori all’aeroporto di Orio al Serio, sul volo AlMasria Universal Airlines diretto in Egitto. Alcuni passeggeri sono stati colti da malore probabilmente a causa del caldo eccessivo tanto da richiedere l'intervento a bordo dei sanitari del 118, ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure particolari.

Si sarebbe trattato di un problema con l’aria condizionata.

Sono arrivate due ambulanze e un’automedica, intorno alle 19,30, ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno di cure particolari. Il volo, programmato per le 17, era in ritardo per ragioni tecniche e così è rimasto fermo in pista. I medici del 118 hanno visitato sul posto tre persone: nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Poi la partenza verso il Cairo.

