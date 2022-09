Compromesso in Europa sul caro energia: Limiti meno stringenti sulle ore di punta

Limiti meno stringenti sulle ore di punta da scegliere per il taglio obbligatorio dei consumi di elettricità e sul calcolo del contributo di solidarietà per le società energetiche. Emerge dall'ultima bozza di compromesso dei ministri Ue, come riportato dall'Ansa, sulle misure contro il caro energia.

I governi chiedono di coprire "almeno il 7% delle ore di punta" sull'intero periodo dicembre-marzo rispetto al 10% delle ore mensili previsto dalla Commissione. Nella bozza gli extra-profitti delle compagnie fossili sono invece calcolati sulla base degli utili di 4 anni a partire dal 2018, contro il periodo 2019-2021 proposto da Bruxelles.

