Giappone, abbattuti oltre 10 milioni di polli per l'influenza aviaria

Come riferito dalle autorità del Giappone, sono stati soppressi più di dieci milioni di polli in tutto il paese nipponico a causa della diffusione dell'influenza aviaria dopo la segnalazione di 57 casi in 23 diverse prefetture dell'arcipelago. L'abbattimento dei volatili ha portato ad un aumento del prezzo delle uova, condizionando così i bilanci delle famiglie già colpite in queste settimane dal rialzo dell'inflazione.

