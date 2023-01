Benzina, i gestori proclamano sciopero per il 25 e 26 gennaio

Come riportato dal comunicato congiunto di Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, i gestori dei benzinai hanno proclamato sciopero generale per le giornate del 25 e del 26 gennaio. La decisione è stata presa per «porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità».

Sciopero dei gestori dei benzinai il 25 ed il 26 gennaio

Per questo, inoltre, verrà anche «avviata una campagna di controinformazione sugli impianti» e ci sarà un «presidio sotto Montecitorio». Lo sciopero, fanno sapere le associazioni all'Ansa, è previsto dalle 19.00 del 24 gennaio 2023 alle 07.00 del 27 gennaio 2023.

