Bolletta del gas alle stelle, 1.886 euro a famiglia nel 2022

La guerra in Ucraina, e la conseguente crisi energetica, è costata cara al popolo italiano. Come riferito dalla redazione di SkyTg24, infatti, il 2022 ha portato un conto salato alle famiglie del Bel Paese: sulla bolletta del gas c'è stato un rialzo del 64,8% rispetto all'anno precedente ed un rincaro di 1.866 euro. Una batosta superiore se si sommano anche i rialzi per la luce, per una stangata complessiva di circa 3.547 euro (dato fornito dall'Unione nazionale consumatori).

Bolletta del gas alle stelle nel 2022

