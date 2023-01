Ucraina, l'Ue finanzia un progetto da 15 milioni di dollari per gli agricoltori

Il conflitto tra Ucraina e Russia all'interno dei confini dello Stato di Kiev ha causato l'interruzione o la riduzione della produzione agricola di un lavoratore su quattro. Per questo motivo, l'Unione Europea, con la collaborazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), ha approvato un finanziamento da circa 15 milioni di dollari, destinato a risollevare il settore primario del Paese in seguito all'invasione della Russia, che nel corso dei mesi ha causato la distruzione di alcune infrastrutture agricole e civili interrompendo così le catene di approvigionamento ucraine.

Un agricoltore su una mietitrebbiatrice

