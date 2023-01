Limoni a rischio in Italia, in 30 anni la produzione è diminuita del 40%

Il dilagare del «mal secco» in Italia, patologia considerata altamente distruttiva, ha diminuito vertiginosamente la produzione dei limoni. Negli ultimi trent'anni, infatti, si stima che la superficie agricola investita su questi agrumi si è ridotta del 40%. Il Governo, per affrontare ciò, è corso ai ripari, istituendo nella legge di bilancio, approvata dal Parlamento a fine dicembre, un Fondo apposito in difesa della salute degli agrumi.

