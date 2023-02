Ue, il Pil dell'Italia crescerà dello 0,8% nel 2023 e dell'1% nel 2024

Il commissario Paolo Gentiloni ha presentato oggi le Previsioni Economiche dell'inverno 2023. Bruxelles, come si apprende, stima il Prodotto interno lordo dell'Italia in crescita dello 0,8% nel 2023 e dell'1% nel 2024. L'inflazione è attesa al 6,1%, per andare poi al 2,6% nel 2024. Nelle precedenti previsioni di autunno l'attesa era di una crescita del Pil dell'Italia allo 0,3% nel 2023 e all'1,1% nel 2024.

Il commissario Paolo Gentiloni

«In Italia la crescita si è contratta marginalmente nell'ultimo trimestre del 2022, ma si prevede che quest'anno si riprenda gradualmente e che si eviti una recessione tecnica per il 2023 - ha detto Gentiloni. Il Pil reale dovrebbe crescere dello 0,8% grazie alla domanda privata ma anche ai progetti di investimento pubblico inclusi nel Piano di ripresa e resilienza del Paese. Le prospettive del Pil per il 2024 rimangono praticamente invariate rispetto all'autunno con una crescita prevista all'1%».

© Riproduzione riservata