Italiani lontani dai supermercati. Codacons al Governo: «Chiediamo un intervento»

Continua la crisi dovuta all'inflazione nel nostro Paese, situazione che fa drasticamente calare il volume di acquisti da parte dei consumatori. I problemi maggiori si vedono tenendo in considerazione l'acquisto dei generi alimentari, situazione che vede sempre più persone allontanarsi dai grandi supermercati per fare la spese all'interno dei discount risparmiando così soldi preziosi.

Inflazione, meno italiani nei supermercati

«Ormai almeno l'80% delle persone va a fare la spese acquistando il minimo indispensabile, e prestando particolare attenzione alle scadenze ed ai prodotti in sconto, non potendosi più permettere di sprecare denaro - spiega il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli - siamo sull'orlo del baratro, perché sempre più famiglie devono stringere la cinghia per arrivare a fine mese, e a volte i soldi non bastano, con la conseguenza che se vi è una spese imprevista la situazione diventa insostenibile». «Chiediamo al Governo di intervenire, bloccando gli aumenti almeno sui generi alimentari di prima necessità, impedendo così speculazioni e prezzi fuori mercato», l'appello finale dell'associazione.

