Siccità, Lollobrigida: «serve un commissario. L’Europa deve essere autonoma per il cibo»

Sulla siccità si punta ad commissario in Italia per evitare i troppi intoppi buricratici, mentre in Europa si deve garantire la sovranità e l'indipendenza alimentare . Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida ha chiarito i prossimi obiettivi durante il suo incontro con la delegazione italiana degli eurodeputati all'Eurocamera.

«Questi meeting servono per fare il punto sui principali dossier e coordinarsi nella difesa del Made in Italy. Sul tema della siccità il governo lavora su diverse proposte di meccanismo, che può essere un commissario speciale o altra formula che permetta di superare la troppa burocrazia, poiché troppe scrivanie producono un rallentamento del tempo davanti a un problema che va affrontato subito».

Il ministro Francesco Lollobrigida

L'altro tema forte affrontato a Bruxelles dal Ministro è quello dell'autonomia alimentare dell'Europa. “L’Europa è importante, va difesa e va rafforzata. All’interno di questo consesso internazionale l’Italia deve fare la sua parte e la può fare facendo perno sui grandi interessi che le nostre imprese riescono a portare con qualità e capacità e che la politica le deve sostenere. Dobbiamo lavorare in Europa per avere una Sovranità alimentare che ci permetta di restare indipendenti anche in fasi critiche come queste e l'agricoltura e' un asset strategico", così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.





© Riproduzione riservata