Morta per il tiramisù, le indagini rivelano che la ragazza mangiava alimenti con tracce d'uova

La 20enne Anna Bellisario, scomparsa la scorsa domenica dopo ben dieci giorni di coma per shock anafilattico provocato, stando all'ipotesi al vaglio, da tracce di latte, a cui era allergica, contenute in un tiramisù venduto come "alimento vegan", era abituata, invece, a mangiare cibi con contaminazioni di uova.

La ragazza, stando alle indagini, mangiava abitualmente alimenti con tracce d'uovo

Stando alle audizioni e ad altri elementi raccolti, come riferito dall'ANSA, è emerso che la giovane era comunque abituata a mangiare alimenti con tracce di uova, mentre prestava la massima attenzione ai latticini e anche alle contaminazioni con proteine del latte negli alimenti che assumeva.

