8 marzo, le donne sono sempre più protagoniste dell'imprenditoria

Donne sempre piu protagoniste nel mondo dell'imprenditoria. A livello nazionale sono stati superati i livelli pre-Covid; in Lombardia in particolare lavorano sei donne su dieci. I dati di alcuni settori sono interessanti. Nel mondo della scuola le cattedre sono in maggioranza ''rosa'' ( 6 su 10 sono dirigenti) mentre tra i medici sono oltre il 60%, ma primarie solo due su dieci. Turismo, commercio, servizi alla persona: questi i tre settori dove sono maggiormente impegnate e ricoprono ruoli direttivi.

Le donne sono sempre più protagoniste nel mondo delle imprese

L'imprenditoria femminile cresce e occupa posti di responsabilità, secondo l'analisi effettuata dalla Camera di Commercio di Brescia. Il significativo aumento delle aziende guidate da donne nell'ambito giovanile e l'incremento del numero delle società di capitali evidenzia poi la volontà di svolgere attività imprenditoriali tramite realtà piu strutturate e solide.

«Dopo la battuta d'arresto causata dalla pandemia - commenta Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia - i dati relativi allo scorso anno evidenziano una nuova crescita delle aziende piccole e medie sotto diretta responsabilità delle donne salite a 24.438, con un più 122 imprese, il valore piu alto nell'ultimo decennio». Il commercio resta il settore più consistente che conta il 23% delle imprese rosa. Trend in crescita per le attività nei servizi turistici, ambito nel quale le donne si occupano prevalentemente della ristorazione e dell'accoglienza,preferendo la gestione dei bar ( notevole l'interesse per il mondo agricolo e del vino-olio), mentre nei servizi alla persona si distinguono le attività sanitarie e sociali. Positiva anche la dinamica delle imprese femminili attive nei servizi dell'informazione, della comunicazione e delle attività scientifiche.

Di Renato Andreolassi

