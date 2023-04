Cucina italiana patrimonio dell'Unesco? Sangiuliano: «Inoltrate tutte le domande»

Continua il pressing da parte delle istituzione italiane per rendere un patrimonio dell'Unesco la cucina del Bel Paese. «Siamo impegnati su questo fronte e abbiamo inoltrato tutte le domande secondo le procedure prescritte» ha rivelato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite del programma Mattino 5 in onda su Canale 5. «Con tutto il rispetto per le altre cucine, è stata riconosciuta la cucina coreana, che non ci sia quella italiana mi sembrava una cosa quantomeno singolare» ha poi concluso il ministro.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano

