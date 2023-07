Saldi estivi 2023, ecco tutte le date e le nuove regole

Tutti pronti per i saldi estivi 2023 che inizieranno domani, giovedì 6 luglio, per una durata media di circa 6 settimane. I saldi estivi 2023 prenderanno il via con una importante novità in favore dei consumatori. Entrano, infatti, in vigore dall’1° luglio le nuove misure sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161. Lo ricorda il Codacons, che spiega come le nuove disposizioni abbiano modificato la normativa sugli sconti, imponendo regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce, prevedendo inoltre sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette.

Al via da giovedì 6 luglio la stagione degli sconti

Di seguito il calendario saldi estivi 2023

Abruzzo: 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno si legge sul sito di Confcommercio.

Basilicata: 6 luglio - 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi

Calabria: 6 luglio - 4 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Campania: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Emilia Romagna: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio - 30 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Lazio: 6 luglio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Liguria: 6 luglio - 19 agosto per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi

Lombardia: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Marche: 6 luglio - 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Molise: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi

Piemonte: 6 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Puglia: 6 luglio - 15 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Sardegna: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi

Sicilia: 6 luglio - 15 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Toscana: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Umbria: 6 luglio - 3 settembre con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno

Valle d'Aosta: 6 luglio - 30 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi

Veneto: 6 luglio - 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi

Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina (Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante): dal 14 luglio all'11 agosto.

Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dal 18 agosto al 15 settembre

Distretto di Merano e Burgraviato (Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d'Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno) dal 14 luglio all'11 agosto

Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco (Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies) dal 14 luglio all'11 agosto

Distretto Val Pusteria (Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto) dal 14 luglio all'11 agosto

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara dal 18 agosto al 15 settembre

Distretto Val Venosta (Curon Venosta - tranne Resia e San Valentino alla Muta -, Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales - tranne Maso Corto- ) dal 14 luglio all'11 agosto

Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta dal 18 agosto al 15 settembre.

