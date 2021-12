Dall'Europa in arrivo 500 milioni di investimento sul turismo italiano

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il ministero di Economia e finanza (Mef) hanno sottoscritto un accordo per la creazione di un fondo pari a 772 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da destinare, in parte, al mondo del turismo.

500 milioni di euro a disposizione del turismo in arrivo dall'Europa nel secondo trimestre del 2022

«Un segnale positivo. Un ulteriore tassello che dimostra la messa in moto delle attività volte a costruire la concretezza del piano, consentendo di mettere a terra quegli strumenti utili alle imprese del nostro settore», ha commentato Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell'associazione italiana Confindustria Alberghi.

Ma di cosa si tratta? Il fondo interverrà, a partire dal secondo trimestre del 2022, a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del turismo e della rigenerazione urbana al fine si sviluppare soprattutto la transizione verde e la digitalizzazione dei settori interessati.

Più nel dettaglio, sono 500 i milioni di euro dedicati strettamente al turismo. Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi.

