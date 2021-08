Uffizi: boom di viste estive, non lontane dal record del 2019

Oltre 157mila visitatori solo nella prima metà di agosto, il 70% in più rispetto al 2020, solo il 23% meno del 2019 che fu un anno d'oro per presenze ed incassi. Per le Gallerie degli Uffizi, anticipa il direttore Eike Schmidt protagonista oggi del Forum Ansa la ripresa dopo la crisi legata alla pandemia Covid sta andando davvero bene.

"Da maggio ad oggi abbiamo avuto una crescita costante e continua - sottolinea - nemmeno il green pass è stato mai un problema, i nostri visitatori arrivano preparati con la carta verde o col tampone fatto"

