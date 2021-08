Green pass in Francia: dal 9 agosto per bar, ristoranti, trasporti e ospedali

Il 9 agosto segna l'entrata in vigore ufficiale del green pass in Francia. Dopo essere stato convalidato dal Consiglio di Stato e nonostante le crescenti proteste, la certificazione verde diventa necessario per accedere a bar, ristoranti, ospedali e trasporti a lunga percorrenza.

Dal 9 agosto green pass obbligatorio in Francia

«L'obiettivo del pass sanitario nei trasporti è incitare a vaccinarsi e a preservare la libertà», ha spiegato il ministro dei Trasporti, Jean-Baptiste Djebbari.

I controlli nei trasporti saranno massicci, anche se «non saranno sistematici perché sui treni viaggiano 400mila passeggeri al giorno», ha aggiunto il ministro. Al via, quindi, una settimana di "rodaggio" che permetterà ai cittadini, ai pubblici esercizi e ai vari enti pubblici di mettersi in regola. Chi non lo farà rischia multe da 135 euro.

