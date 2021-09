Cinema, teatri e discoteche verso l'aumento della capienza al 75-80%

Il 30 settembre potrebbero arrivare buone notizie per il mondo delle discoteche e degli spettacoli: il Governo valuterà se e come estendere al 75-80% la presenza all'interno di teatri e cinema mentre per i locali da ballo si va verso una soglia del 75%. In ogni caso, green pass obbligatorio.

Il 30 settembre il Governo deciderà se aumentare la capienza di cinema e teatri e se riaprire le discoteche

A ribadirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa durante il programma radiofonico Un giorno da pecora: «Il Governo ha preso un impegno preciso e il 30 settembre ci sarà una valutazione: credo che ci saranno le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze per teatri e cinema. Credo ci possa essere una tappa intermedia sull’aumento che può prevedere un 75-80% per poi guardare nelle prossime settimane all’obiettivo del 100%. Nella valutazione a fine mese potranno essere incluse anche le discoteche cui daremo una risposta: importante è creare condizioni per riaprile e si può anche iniziare con una capienza del 75% col green pass».

Certificazione verde obbligatoria, così come la mascherina: «Il vaccino non esclude la possibilità del contagio, quindi ad oggi credo che il tema di togliere le mascherine al chiuso sia un tema da rimandare», ha sottolineato Costa.

© Riproduzione riservata