Discoteche aperte con il green pass? Sileri: «A breve soluzione»

La strada ormai è segnata: «Il green pass consentirà riaperture» di discoteche, concerti e altri eventi. Lo ha detto a TimeLine su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Discoteche riaperte? Sileri: «Green pass unica strada

«Riusciremo a dimostrare, ne sono convinto, che con il green pass queste attività sono sicure. Perché - ha affermato il sottosegretario - si è diffusa un’idea sbagliata che la discoteca o il concerto siano mezzi di diffusione del virus. Questo poteva essere vero forse un anno fa, oggi con il green pass, con un accesso controllato queste attività si possano fare».

Ma quando arriverà il via libera? «Garantisco che a breve daremo una soluzione per trovare quei numeri che confermeranno la bontà di ciò che sto dicendo», la risposta di Sileri. In sintesi, l'attesa è per capire quale sarà l'impatto della coda dell'estate turistica e della riprese delle attività lavorative e scolastiche sull'andamento dei contagi.







© Riproduzione riservata