Oleoturismo, firmato il decreto con le linee guida per le attività

È stato firmato dal ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e da quello del Turismo Massimo Garavaglia il nuovo decreto che detta le linee guida per l'oleoturismo. Nel documento si tracciano gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercitare nel settore.

Oleoturismo, un decreto per regolarlo

«Con il via libera al decreto - ha evidenziato ad Ansa il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio - si arricchisce l'offerta del nostro turismo enogastronomico. Il turismo dell'olio ha un grande potenziale, si tratta di un fenomeno in grado di offrire vantaggiose opportunità, aiutando a sviluppare ancora di più le aree ad alta vocazione olivicola e le produzioni italiane. C'è un doppio risvolto: culturale ed economico».

