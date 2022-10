Giornalisti del turismo, nasce a Venezia l'associazione Italian Travel Press

Ha debuttato a Venezia, all'hotel Corte di Gabriela, una nuova Associazione nazionale di giornalisti che si occupano di viaggio, cultura, food e ambiente. Si chiama Italian Travel Press (www.italiantravelpress.it) e raduna professionisti, freelance, scrittori, esperti di comunicazione o di discipline attinenti al viaggio uniti sotto un unico comune denominatore: la passione per la conoscenza del mondo e per l'informazione di qualità. Itp condivide la sede col Sindacato giornalisti Veneto ed ha come riferimento, viene sottolineato in una nota, l'Ordine nazionale dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa, unico gruppo di specializzazione riconosciuto in tema di viaggio e turismo.

Le parole che accomunano i soci sono formazione, professionalità e competenza «ma anche la parola rete - hanno spiegato Nicoletta Martelletto, presidente, e Roberto Miliacca, vice - Oggi è fondamentale mettere in relazione le conoscenze, le abilità, le esperienze per offrire un contributo di spessore all'informazione e per collaborare con associazioni, enti, operatori. Solo la rete tra le persone e le idee può generare innovazione anche nella comunicazione». Itp ha attivato convenzioni utili ai colleghi viaggiatori, ha preso parte al Festival del viaggiatore ad Asolo, sarà al convegno di Assonautica Sardegna in ottobre, sta promuovendo corsi sulla piattaforma Odg con enti culturali e fiere.

