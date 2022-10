Vipiteno, una nuova cabinovia al Monte Cavallo

Al Monte Cavallo, la montagna di Vipiteno, si inaugura una nuova era. La cabinovia che dal paese porta in quota, costruita nel 1987, sarà sostituita da un nuovo modernissimo impianto per la stagione sciistica 2022/2023.

Il rendering della nuova cabinovia del Monte Cavallo

La nuova cabinovia del Monte Cavallo avrà veicoli a 10 posti ed è firmata Leitner, azienda che proprio a Vipiteno ha la sua sede. La costruzione sarà completata per l’inizio dell’inverno (metà dicembre) e vedrà anche il totale rifacimento delle stazioni a valle e a monte.

«La nuova funivia, che parte alla fine del centro storico di Vipiteno e porta direttamente fino a 1.860 metri, è un arricchimento per l'intero comprensorio ed è di grande importanza turistica - ha spiegato Florian Mair, Direttore dell’ufficio turistico di Vipiteno - La vista dal comprensorio sciistico sulle montagne circostanti e sulla città di Vipiteno è impressionante. La ski area è stata ampiamente ristrutturata negli ultimi anni e offre moderni impianti di risalita e condizioni di pista ideali per principianti ed esperti».

Un impianto più confortevole, moderno e veloce che rappresenterà un valore non solo nei mesi invernali ma che migliorerà la fruibilità della montagna anche nella bella stagione. «Anche per l’estate ci saranno molte novità - ha concluso Florian Mair - oltre alla pista estiva per slittini (Panorama Mountain Coaster), la nuova funivia faciliterà anche il trasporto di biciclette».

La funivia del Monte Cavallo è l'unica che passa sopra l'autostrada del Brennero e sarà quindi un vero e proprio biglietto da visita della Vipiteno sportiva e turistica. Le spaziose cabine a 10 posti “Premium Diamond Evo” oltre a garantire massimi standard di comfort sono caratterizzate da ampie vetrate che permetteranno ai passeggeri di godere di un’estesa visuale sulla vallata e le vette circostanti.

Nella ski area di Monte Cavallo - Rosskopf si scia su 20 km di piste disegnate tra 2200 e 970 metri. La nuova cabinovia porterà in quota gli sciatori partendo direttamente dalla zona nord della città. Il rientro avverrà con lo stesso impianto o con la Pista di discesa a valle, realizzata di recente, che permette di sciare fino al fondovalle con un lungo e appagante tacciato di 5 km. Lo stesso impianto servirà anche la pista da slittino che, con i suoi 10 km di sviluppo, è la più lunga d’Italia.

I numeri della Cabinovia Monte Cavallo Rosskopf

Stazione di partenza: 970 m

Stazione di arrivo: 1862 m

Dislivello: 892 m

Lunghezza: 2706 m

Portata oraria: 2300 persone

Numero veicoli: 65 da 10 posti

Velocità massima: 6 m/s

© Riproduzione riservata