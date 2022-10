Valle d'Aosta, tutto pronto per la stagione invernale 2022-23 a Pila

La sensazione di abbandonare la dimensione urbana, l’emozione di addentrarsi nel bianco della neve punteggiato da abeti, larici e poche abitazioni, fa della salita a Pila con la telecabina un’esperienza che, in 18 minuti, proietta in un paesaggio alpino di rara naturalezza, al centro della Valle d’Aosta. Una vista emozionante che spazia dal Monte Bianco al Monte Rosa. Pila è l’unica località d’alta montagna, a 1800m s.l.m., che permette la “doppia vita” dello sci, della neve e della comodità e vivacità di iniziative culturali e di intrattenimento tipiche della città, grazie alla facilità e rapidità del collegamento fra Aosta e Pila con la telecabina.

La cabinovia parte dal centro città, dove si trova un grande parcheggio per lasciare l’automobile, vicino all’uscita dell’autostrada, ed anche alla stazione dei treni e all’arrivo delle autocorriere, incluso Flixbus. Volendo utilizzare l’automobile, la salita è agevole, la strada viene mantenuta pulita, il tempo necessario è di circa 25 minuti.

Da quest’anno Pila incentiva l’acquisto on line dello skipass tramite il proprio sito: si potrà godere di riduzioni sull’acquisto di skipass in determinati periodi della stagione. Alle casse lo skipass avrà una tariffa unica.

La procedura è semplice: sullo store di Pila, una volta selezionato il tipo di biglietto e terminato l’acquisto è possibile caricarlo sulla propria chip-card. Se non si possiede una chip card, la prima volta la si potrà ritirare alle casse della cabinovia o ai distributori automatici; a partire dalla seconda volta, avendo associato il proprio chip, non è necessario passare dagli sportelli, anche con skipass comprato pochi minuti prima di accedere.

La stagione invernale 2022-23 prende il via sabato 26 novembre, compatibilmente con la situazione dell’innevamento.

Pila ha preparato le piste per l’inverno con diverse migliorie e con il potenziamento dell’innevamento programmato. In particolare sono stati fatti importanti lavori di sistemazione e allargamento della pista n° 16 e sono terminati i lavori di ampliamento dello Snowpark AreaEffe.

Si continua intanto a lavorare al progetto del nuovo impianto di risalita del comprensorio di Pila che cambierà radicalmente la fruibilità del resort montano e renderà accessibile uno dei punti panoramici più iconici della Valle d’Aosta: Cima Couis 1 a 2730 m.s.l., da cui è possibile ammirare le vette di alcune delle montagne più famose al mondo come il Monte Bianco, il Cervino, il Grivola, il Gran Paradiso e molte altre. Non soltanto un’opera funiviaria che migliorerà significativamente l’esperienza sportiva per gli sciatori ed i biker di qualsiasi livello ed età, ma una vera e propria attrazione turistica internazionale, che renderà la montagna accessibile a chiunque desideri ammirare uno dei panorami più incredibili delle Alpi. I lavori inizieranno a primavera 2023.

Particolare attenzione è rivolta all’acquisto dello skipass online. Per incentivare questo sistema di vendita verranno riconosciute tariffe agevolate a coloro che decideranno di acquistare sul sito pila.it Incrementati e i punti di ritiro skipass collocate a fianco delle casse di Aosta, alla partenza della telecabina, per coloro che decidono di acquistare online e che non sono in possesso della tessera magnetica.

© Riproduzione riservata