Roma, per le festività sconto del 50% su Taxi e Ncc per tutti i cittadini maggiorenni

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore Eugenio Patanè ha presentato il Piano degli interventi del trasporto pubblico locale nel periodo nel mese di dicembre e ha annunciato uno sconto, in occasione del periodo delle festività di uno sconto del 50% su Taxi e Ncc per tutti i cittadini maggiorenni e nel mese di dicembre uno sconto del 100% per i cittadini con disabilità».

Taxi

Inoltre - ha dichiarato Gualtieri - «durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta».

