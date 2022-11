Ottobre da record per Ryanair. La compagnia aerea irlandese ha trasportato infatti 15,7 milioni di passeggeri, 38% in più della media del mese e 14% in più rispetto ai livelli pre pandemia.

Già ad agosto la lowcost aveva raccolto un altro dato importante: 16,9 milioni di passeggeri. L'obiettivo finale è far volare 166,5 milioni di passeggeri nell'anno.

Un aereo Ryanair

