Città creativa Unesco per la gastronomia: candidata Castelbuono in Sicilia

Il Maestro Nicola Fiasconaro, ambasciatore dell'alta pasticceria Made in Sicily, sarà fra i protagonisti della 17ª edizione di Golosaria Milano, la rassegna dedicata alle eccellenze dell'artigianato agroalimentare italiano in programma da domani, sabato 5 a lunedì 7 novembre negli spazi dell'Allianz MiCo - Milano Congressi.

Una presenza che consolida un'amicizia di lunga data fra l'azienda siciliana e gli ideatori della manifestazione, Paolo Massobrio e Marco Gatti. E oggi che l'azienda, dal cuore del borgo medioevale di Castelbuono (Pa) ha conquistato oltre 60 Paesi nel mondo, il palco di Golosaria rappresenta la cornice ideale per la call to action in favore della candidatura di Castelbuono come Città Creativa Unesco nel settore gastronomia.

Una candidatura che Nicola Fiasconaro sostiene con forza, per consacrare il ruolo del borgo come ambasciatore della Dieta Mediterranea nel mondo, promuovendo la tutela della biodiversità e condividendo best practice nell'uso delle materie prime.

“Il Borgo medioevale di Castelbuono - ha sottolineato ad Ansa - il maestro Fiasconaro - vanta una creatività millenaria, con una forte vocazione alla sostenibilità e trova da sempre la sua migliore espressione nella capacità di trasformare le nostre risorse naturali in tratti identitari per la nostra cultura. Il riconoscimento di una Città Creativa siciliana porterebbe finalmente all'interno del network Unesco una meritata rappresentanza della nostra Regione».

