Francia: chiude Ona, il primo ristorante vegano con una stella Michelin

Ha chiuso i battenti, solo un anno dopo aver ricevuto la sua prima stella Michelin, il primo ristorante vegano stellato in Francia: il ristorante Ona, acronimo di origine non animale, era situato ad Ares, a circa 40 chilometri a ovest di Bordeaux.

L'immagine di annuncio della chiusura tratta dal profilo Instagram della chef Claire Vallée

A guidarlo era la giovane chef Claire Vallée, che ha annunciato la chiusura con un post su Instagram: «Ona è stata la risposta a questa domanda: Possiamo mangiare ecologicamente ed eticamente senza perdere il piacere? E la risposta con l'avventura del nostro ristorante è stata sì. È in questo senso che Ona non può morire. Una famiglia non si estingue, si intensifica, si sostiene, cresce insieme, più forte, più resiliente che mai. Quanto lontano siamo arrivati in soli sei anni. Da una domanda è nata un'azione, da un'azione è nata una famiglia. Resta solo da scrivere questo nuovo capitolo e io ci credo, tanto quanto ho creduto in Ona. È un messaggio di speranza che volevo trasmettervi oggi. Certo, qualche lacrima macchia, qua e là, l'inchiostro delle mie parole».

